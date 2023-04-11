Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 35

За кварталы в этой части города бьются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».

Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Российские военные приступили к боям за центральную часть города Артемовска – их ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противника сейчас военные вытесняют к западным окраинам населенного пункта.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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