Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска

Российские военные приступили к боям за центральную часть города Артемовска – их ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противника сейчас военные вытесняют к западным окраинам населенного пункта.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ВСУ намеренно врут о контрнаступлении.