Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска
За кварталы в этой части города бьются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Российские военные приступили к боям за центральную часть города Артемовска – их ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что противника сейчас военные вытесняют к западным окраинам населенного пункта.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ВСУ намеренно врут о контрнаступлении.
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