Проливные дожди вызвали наводнения в Саудовской Аравии

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Местных жителей призывают оставаться дома, хотя некоторые здания уже рушатся.

Фото, видео: REUTERS / Saudi Press Agency/Handout; 5-tv.ru

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Погода

Саудовскую Аравию затопило из-за проливных дождей. Там уже начали рушиться здания, в университете обвалилась крыша. Движение в городах практически парализовано. Некоторые выбирают единственный подходящий для таких условий транспорт.

Чтобы избежать жертв, власти просят жителей оставаться дома. Наводнение будет только усиливаться.

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