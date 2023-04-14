Трещина в отношениях: Киев возмутило, что США ожидают провала контрнаступления
Politico: Киев возмутил пессимизм США о контрнаступлении Украины
Фото, видео: REUTERS / Kai Pfaffenbach; 5-tv.ru
Если боевики ВСУ не покажут успехов, то лишатся поддержки Запада.
Украинские чиновники возмущены скепсисом кураторов из-за океана по поводу весьма скромных успехов ВСУ и сомнительных перспектив контрнаступления. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в Киеве.
Сомнения американцев просочились в сеть вместе со слитыми документами Пентагона. Издание отмечает, что несмотря на заявления о взаимном доверии, в реальности отношения между Киевом и Вашингтоном не столь радужны.
Теперь перед украинским военным руководством поставлена задача — во что бы то ни стало продемонстрировать хоть какие-то успехи, чтобы не лишиться поддержки Запада.
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