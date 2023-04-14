Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»

Российские ударные беспилотники уничтожили украинскую артиллерийскую установку «Краб». Кадры распространило Минобороны.

«Краб» — это самоходная пушка польского производства. После того, как замаскированную огневую позицию обнаружил российский дрон-разведчик, по ней нанесли удар. Установку уничтожили первым выстрелом.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.