Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»
Обнаружить замаскированную огневую позицию помог дрон-разведчик ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Российские ударные беспилотники уничтожили украинскую артиллерийскую установку «Краб». Кадры распространило Минобороны.
«Краб» — это самоходная пушка польского производства. После того, как замаскированную огневую позицию обнаружил российский дрон-разведчик, по ней нанесли удар. Установку уничтожили первым выстрелом.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
- 14 апр
- Армия России пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении
- 14 апр
- Тактика и стратегия: что такое полная степень боеготовности, объявленная для ТОФ
- 14 апр
- Утопили в болоте: как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard
- 14 апр
- Подозреваемый в сливе документов Пентагона имел особое отношение к СВО на Украине
- 14 апр
- Военкор показал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой
- 14 апр
- Трещина в отношениях: Киев возмутило, что США ожидают провала контрнаступления
- 14 апр
- Больше сотни мин в минуту! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 14 апр
- «Вырезаю глазки»: украинский хирург похвастался издевательствами над пленными
- 13 апр
- Военкор показал «битву дронов» и последующий штурм рубежей ВСУ
- 13 апр
- «Измена Родине»: кто заставит Зеленского сесть за стол переговоров с Россией
Читайте также
23%
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?