Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»

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Обнаружить замаскированную огневую позицию помог дрон-разведчик ВС РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские ударные беспилотники уничтожили украинскую артиллерийскую установку «Краб». Кадры распространило Минобороны.

«Краб» — это самоходная пушка польского производства. После того, как замаскированную огневую позицию обнаружил российский дрон-разведчик, по ней нанесли удар. Установку уничтожили первым выстрелом.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
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Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»

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