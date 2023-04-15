«Чертовски хороши»: британский наемник признал мощь российской артиллерии

Боевик заявил, что война в Ираке не идет ни в какое сравнение с боями на Украине.

Наемник из Великобритании Кристофер Перриман на собственной шкуре испытал мощь российской артиллерии, с которой столкнулся в боевых действиях на Украине.

«Их артиллерийские расчеты чертовски хороши. Ирак не идет ни в какое сравнение с этим, здесь гораздо больше напряженности», — посетовал боевик в интервью журналу The Spectator.

По словам Перримана, подразделения украинской армии и иностранных наемников в районе Днепра подвергаются непрерывным ударам российской артиллерии, огонь которой корректируют разведывательные дроны.

«Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, — это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда», — признался наемник.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на купянском направлении с помощью самоходных установок «Нона». Это грозные артиллерийские орудия, сочетающие в себе мощь пушки, гаубицы и миномета.

Ранее 5-tv.ru показал, как российская артиллерия вышибает противника из укрепрайонов под Авдеевкой.