«Чертовски хороши»: британский наемник признал мощь российской артиллерии
Британский наемник Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Боевик заявил, что война в Ираке не идет ни в какое сравнение с боями на Украине.
Наемник из Великобритании Кристофер Перриман на собственной шкуре испытал мощь российской артиллерии, с которой столкнулся в боевых действиях на Украине.
«Их артиллерийские расчеты чертовски хороши. Ирак не идет ни в какое сравнение с этим, здесь гораздо больше напряженности», — посетовал боевик в интервью журналу The Spectator.
По словам Перримана, подразделения украинской армии и иностранных наемников в районе Днепра подвергаются непрерывным ударам российской артиллерии, огонь которой корректируют разведывательные дроны.
«Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, — это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда», — признался наемник.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на купянском направлении с помощью самоходных установок «Нона». Это грозные артиллерийские орудия, сочетающие в себе мощь пушки, гаубицы и миномета.
Ранее 5-tv.ru показал, как российская артиллерия вышибает противника из укрепрайонов под Авдеевкой.
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