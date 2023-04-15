«Чертовски хороши»: британский наемник признал мощь российской артиллерии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Британский наемник Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

«Чертовски хороши»: британский наемник признал мощь российской артиллерии

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевик заявил, что война в Ираке не идет ни в какое сравнение с боями на Украине.

Наемник из Великобритании Кристофер Перриман на собственной шкуре испытал мощь российской артиллерии, с которой столкнулся в боевых действиях на Украине.

«Их артиллерийские расчеты чертовски хороши. Ирак не идет ни в какое сравнение с этим, здесь гораздо больше напряженности», — посетовал боевик в интервью журналу The Spectator.

По словам Перримана, подразделения украинской армии и иностранных наемников в районе Днепра подвергаются непрерывным ударам российской артиллерии, огонь которой корректируют разведывательные дроны.

«Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, — это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда», — признался наемник.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на купянском направлении с помощью самоходных установок «Нона». Это грозные артиллерийские орудия, сочетающие в себе мощь пушки, гаубицы и миномета.

Ранее 5-tv.ru показал, как российская артиллерия вышибает противника из укрепрайонов под Авдеевкой.

Тема:
Спецоперация
15 апр
Российский боец заявил, что Киев использует пограничников как заградотряды
15 апр
Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине
14 апр
Как жалит «Оса»: военкор показал борьбу передвижных ЗРК с беспилотниками ВСУ
14 апр
«Русская рулетка с полным барабаном»: какую игру затеяла администрация Байдена
14 апр
Названо российское оружие, способное отразить наступление ВСУ за считанные секунды
14 апр
Бомба замедленного действия: ВСУ минируют дома и детские площадки, уходя из Артемовска
14 апр
Орбан назвал Украину несуществующей страной из-за экономических проблем
14 апр
Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»
14 апр
Армия России пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении
14 апр
Тактика и стратегия: что такое полная степень боеготовности, объявленная для ТОФ
+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 18%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

18:51
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апреля
18:35
«Чертовски хороши»: британский наемник признал мощь российской артиллерии
18:13
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
17:56
Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР
17:42
МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня
17:29
«Что за гадость»: «адское» рагу от домработницы Волочковой произвело фурор

Сейчас читают

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Семья остановилась в старинном шведском отеле и увидела в столовой портрет сына
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео