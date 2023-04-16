«Хотят народ запугать»: житель Донецка рассказал о ночном обстреле ВСУ
Житель Донецка Николай рассказал о ночном обстреле города украинскими боевиками
Фото, видео: 5-tv.ru
Удары украинских боевиков пришлись на крытый рынок, территорию возле Спасо-Преображенского собора и детский сад.
Житель Донецка Николай рассказал о прилетах ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), которые выпустили на город Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пасхальную ночь. Удары боевиков пришлись на крытый рынок, детский сад и территорию возле Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение.
Мужчина в момент обстрела находился на паперти. Тогда же в соборе начиналось освящение пасок, батюшка уже начал выходить на улицу, а за ним и люди стали продвигаться к выходу. Как отметил Николай в беседе с военкором «Известий» Александром Сафиулиным, все это ВСУ делают для того, чтобы люди испугались и прекратили празднование.
«Стандартный квадрат отрабатывали. Снаряды ложились примерно также, как и в прошлый раз. <…> Хотят запугать народ, устраивают травлю, чтобы люди сегодня боялись освящать пасхи, чтобы люди боялись праздновать», — сказал мирный житель.
Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО
По последним данным, в результате ночных ударов погибла одна женщина. По меньшей мере еще шесть человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в утечке секретных документов Пентагона.
- 16 апр
- Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в ДНР
- 15 апр
- В США заявили о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск
- 15 апр
- Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине
- 14 апр
- Как жалит «Оса»: военкор показал борьбу передвижных ЗРК с беспилотниками ВСУ
- 14 апр
- Утопили в болоте: как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard
- 13 апр
- В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
- 13 апр
- Танкам виза не нужна! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 12 апр
- Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире
- 12 апр
- Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 апр
- Российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ
Читайте также
51%
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?