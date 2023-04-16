«Хотят народ запугать»: житель Донецка рассказал о ночном обстреле ВСУ

Удары украинских боевиков пришлись на крытый рынок, территорию возле Спасо-Преображенского собора и детский сад.

Житель Донецка Николай рассказал о прилетах ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), которые выпустили на город Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пасхальную ночь. Удары боевиков пришлись на крытый рынок, детский сад и территорию возле Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение.

Мужчина в момент обстрела находился на паперти. Тогда же в соборе начиналось освящение пасок, батюшка уже начал выходить на улицу, а за ним и люди стали продвигаться к выходу. Как отметил Николай в беседе с военкором «Известий» Александром Сафиулиным, все это ВСУ делают для того, чтобы люди испугались и прекратили празднование.

«Стандартный квадрат отрабатывали. Снаряды ложились примерно также, как и в прошлый раз. <…> Хотят запугать народ, устраивают травлю, чтобы люди сегодня боялись освящать пасхи, чтобы люди боялись праздновать», — сказал мирный житель.

Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

По последним данным, в результате ночных ударов погибла одна женщина. По меньшей мере еще шесть человек пострадали.

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