«Хотят народ запугать»: житель Донецка рассказал о ночном обстреле ВСУ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 286

Житель Донецка Николай рассказал о ночном обстреле города украинскими боевиками

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Удары украинских боевиков пришлись на крытый рынок, территорию возле Спасо-Преображенского собора и детский сад.

Житель Донецка Николай рассказал о прилетах ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), которые выпустили на город Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пасхальную ночь. Удары боевиков пришлись на крытый рынок, детский сад и территорию возле Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение.

Мужчина в момент обстрела находился на паперти. Тогда же в соборе начиналось освящение пасок, батюшка уже начал выходить на улицу, а за ним и люди стали продвигаться к выходу. Как отметил Николай в беседе с военкором «Известий» Александром Сафиулиным, все это ВСУ делают для того, чтобы люди испугались и прекратили празднование.

«Стандартный квадрат отрабатывали. Снаряды ложились примерно также, как и в прошлый раз. <…> Хотят запугать народ, устраивают травлю, чтобы люди сегодня боялись освящать пасхи, чтобы люди боялись праздновать», — сказал мирный житель.

Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

По последним данным, в результате ночных ударов погибла одна женщина. По меньшей мере еще шесть человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в утечке секретных документов Пентагона.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
16 апр
Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в ДНР
15 апр
В США заявили о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск
15 апр
Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине
14 апр
Как жалит «Оса»: военкор показал борьбу передвижных ЗРК с беспилотниками ВСУ
14 апр
Утопили в болоте: как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard
13 апр
В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
13 апр
Танкам виза не нужна! Лучшее видео из зоны СВО за день
12 апр
Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире
12 апр
Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
11 апр
Российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ
Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:41
«Хотят народ запугать»: житель Донецка рассказал о ночном обстреле ВСУ
6:24
Путь от атома до гена: чем занимаются ученые Курчатовского института
6:00
Российские бойцы продолжают выбивать ВСУ из опорных пунктов в районе Белогоровки
6:00
Приметы на Пасху 16 апреля: как привлечь благополучие в дом
5:43
Сын Губерниева признался в материальной зависимости от родителей: «Не сильно шикую»
5:25
Под разрывы снарядов: как в Донбассе проходят пасхальные богослужения

Сейчас читают

«Хотят народ запугать»: житель Донецка рассказал о ночном обстреле ВСУ
Один человек погиб и еще несколько пострадали при ночном обстреле Донецка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео