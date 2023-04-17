Российские танкисты вытесняют боевиков из окрестностей Уледара на Т-80БМВ

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Появились кадры работы ВС РФ на модернизированных Т-80БМВ в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Целями экипажей, которые прикрывают пехоту ВС РФ, становятся укрепрайоны и бронетехника боевиков ВСУ.

Российские танкисты продолжают вытеснять ВСУ из окрестностей Угледара. Экипажи прикрывают пехоту, чтобы она могла уверенно продвигаться вперед. Работают военные на глубоко модернизированных Т-80, которые называют «летающими» из-за феноменальной даже для танков проходимости.

Но главное — боевые машины точно бьют по врагу с разных позиций и даже на ходу. Целями наших бойцов становятся укрепрайоны и бронетехника ВСУ. Т-80 способны вести огонь в любое время суток.

«Это Т-80БВМ. То бишь он оснащен ночным прицелом „Сосна“ и тепловизором. Можем работать как днем, так и ночью. Работа осуществляется с прямой наводки на расстоянии до четырех тысяч метров», — рассказал командир танка Т-80БМВ с позывным «Филин».

За 24 часа экипаж расходует до двух боекомплектов. Противник пытается огрызаться. Но российские танкисты уверенно теснят врага.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
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