МИД РФ назвал передачу Чехией марокканских танков Киеву вопиющим фактом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Прага нарушает базовые нормы международного права и захватывает чужую собственность.

МИД РФ назвал передачу Чехией марокканских танков Киеву вопиющим фактом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тема:
Украинский кризис

В МИД РФ назвали передачу Чехией модернизированных марокканских танков из ряда вон выходящим случаем. Позицию российской стороны сформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса», — написано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

По данным министерства, в 1999–2001 годах Марокко приобрело у Белоруссии 130 танков Т-72Б. Незадолго до начала СВО Королевство заключило с чешской компанией «Экскалибур Арми» контракт о модификации боевых гусеничных машин. Захарова в своем сообщении объяснила, что после проведенных преобразований стране были возвращены лишь 56 экземпляров. Остальная часть танков была экспортирована Чехией для дальнейшей поставки киевскому режиму.

Отмечается, что Прага поставила Марокко в неудобное положение перед Белоруссией, сделав их виноватыми в несоблюдении запрета на передачу танков третьим лицам без согласился изготовителя.

Захарова добавила, что своим решением Прага нарушает нормы международно права, которые регулируют торговлю оружием. Кроме того, отметила она, Чехия совершает действия, направленные на захват чужой собственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard.

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