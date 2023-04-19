Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25

Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры

Фото, видео: James Mcgill/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Некоторых людей заперли внутри опечатанного корпуса. Что происходит?

На территорию Киево-Печерской лавры прибыли сотрудники полиции, они блокируют все входы в помещения. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На кадрах видно, как у монастыря дежурят полицейские в красных беретах и с автоматами. Они не дают простым верующим пройти ко входу. Известно, что 39-й корпус опечатан. Многие люди пытаются прорваться туда, однако их жестко прижимают, женщины кричат, мужчины ругаются с правоохранителями.

Более того, есть информация, что внутри 39-го корпуса есть люди, которых заперли внутри.

Раскольническая церковь оказывает давление на каноническую Украинскую православную церковь. Ситуация обострилась в марте, когда на сайте Киеве-Печерской лавры появилась публикация с подписью исполняющего обязанности главы национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника. Гендиректор изложил, что монархи до 29 марта должны покинуть стены монастыря. Уточнялось, что они могут остаться — для это нужно перейти на сторону раскольнической церкви.

Закрытие монастыря спровоцировало массовые захваты храмов в городах на территории Незалежной. Также участились столкновения между представителями раскольников и УПЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
16 апр
Под разрывы снарядов: как в Донбассе проходят пасхальные богослужения
11 апр
Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ: «Так уметь надо»
11 апр
Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации с УПЦ: «Хоть кол на голове теши»
11 апр
Экс-депутат Рады, участвовавший в попытке захвата храма УПЦ, погиб в ДТП
10 апр
Глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
10 апр
Противники УПЦ пытались захватить собор в Хмельницкой области
9 апр
Прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье
9 апр
Не гневите: захват храма УПЦ под Киевом закончился смертью одного из нападавших
7 апр
Раскольническая ПЦУ проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
6 апр
Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла
+15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

16:00
Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
15:53
СК проверит подозреваемого в педофилии блогера Лизогуба
15:45
Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием
15:35
«Средний палец»: визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США
15:27
«Расцвели пышным цветом»: Песков напомнил о проявлениях нацизма на Украине
15:18
Россия и Таиланд отмечают 126 лет дружбы и сотрудничества

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео