Российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе ДНР

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 97

Тактика защитников Донбасса настолько выверенная, что у противника нет шансов завоевать новые позиции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипажи российских военных самолетов сбили украинский МиГ--29 в районе поселка Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечая успехи армии, он также заметил, что в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса бойцы сумели ликвидировать и вертолет Ми-8, принадлежавший украинским террористам.

«Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области», — подчеркнул Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для войск.

Тема:
Спецоперация
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