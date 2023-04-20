Без воздуха и с болью: в логове азовцев* показали электрический стул для пыток

Вероятно, боевики подвергали мирное население изощренным пыткам ради ценной информации.

Националисты «Азова»* побывали на разных предприятиях, в том числе в зданиях и бункерах Мариупольского коксохимического завода. Теперь эти территории под контролем ВС РФ, там ведут работу российские саперы. Они показали военкору «Известий» Леониду Китрарю настоящий электрический стул, который неоднократно использовался боевиками. Видео из бункеров «Макрохима» оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Здесь мы видим так называемый электрический стул с распределительным щитом, контролером, проводкой. А вот клеммы, которыми подключали жертву к стулу. <…> Конструкция стула не случайная, здесь бочок с водой, провода. Посредством воздействия на человека электрическим током выбивалась та или иная информация», — объяснил заместитель командира сводного отряда инженерных войск РФ с позывным "Диктор".

Рядом со стулом лежал противогаз. Военный показал, что у защитного прибора закрыта пробка на фильтрующей коробке. Это говорит о том, что жертве надевали противогаз, в котором невозможно дышать. Помимо электрического тока, сидящий на стуле страдал от кислородного голодания.

«Можно сделать определенные выводы, что здесь находились представители запрещенного на территории РФ полка „Азов“*, а пытали здесь они таким вот изощренным способом либо мирное население, которое они считали пособниками российских войск, либо еще каких-то людей, которые по их мнению, владели какой-то ценной информацией», — объяснил боец.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ жителя Мариуполя о расстреле азовцами покидающих город людей.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.