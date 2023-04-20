«Существенная опасность»: Песков высказался о вступлении Украины в НАТО

Зачем генсек Альянса прибыл в Киев? Неужели у Незалежной наступил «звездный час»?

Одна из целей специальной военной операции — это недопущение вступления Украины в НАТО. Если это произойдет, то у России появится серьезная угроза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного телефонного брифинга, согласившись с утверждением журналиста насчет задачи СВО.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», — заявил представитель Кремля.

Стоит отметить, что пресс-служба НАТО подтвердила визит генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга в Киев. Он является завершающим этапом в подготовке к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Известно, что генсек обсудит вопросы военной помощи киевскому режиму перед ожидаемым контрнаступлением украинских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях — под Артемовском, Марьинкой, Авдеевкой и Лиманом.