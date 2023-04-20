«Существенная опасность»: Песков высказался о вступлении Украины в НАТО

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Песков: недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей спецоперации

«Существенная опасность»: Песков высказался о вступлении Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Зачем генсек Альянса прибыл в Киев? Неужели у Незалежной наступил «звездный час»?

Одна из целей специальной военной операции — это недопущение вступления Украины в НАТО. Если это произойдет, то у России появится серьезная угроза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного телефонного брифинга, согласившись с утверждением журналиста насчет задачи СВО.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», — заявил представитель Кремля.

Стоит отметить, что пресс-служба НАТО подтвердила визит генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга в Киев. Он является завершающим этапом в подготовке к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Известно, что генсек обсудит вопросы военной помощи киевскому режиму перед ожидаемым контрнаступлением украинских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях — под Артемовском, Марьинкой, Авдеевкой и Лиманом.

Тема:
Спецоперация
20 апр
«Противника видим»: РФ готова отразить возможный удар ВСУ в Запорожской области
20 апр
Минобороны РФ: Киев потерял до 470 боевиков на донецком направлении
20 апр
ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
20 апр
Российские десантники пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском
20 апр
«Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
20 апр
Минобороны РФ показало, как расчеты «Град» разносят позиции ВСУ
20 апр
Заключающий этап: почему Йенс Столтенберг оказался в Киеве?
20 апр
«Не можем противостоять»: Кеннеди-младший раскрыл секрет США об Украине
20 апр
ВС РФ применили «Солнцепеки» против укрепленных позиций ВСУ под Авдеевкой
20 апр
Российские войска вышли к трассе на Часов Яр под Артемовском
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

18:02
Афера с картами: в Москве арестовали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
17:51
В Петербурге на конференции обсудили язык и культуру страны тысячи улыбок
17:43
История продолжается: как оскандалившаяся Лерчек заработала почти три миллиарда
17:32
«Могут атаковать»: какие опасные болезни переносят вороны и как ими не заразиться
17:20
Эффект бумеранга: что происходит с ценами на продукты в Финляндии
17:14
«Противника видим»: РФ готова отразить возможный удар ВСУ в Запорожской области

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео