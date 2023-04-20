Минобороны РФ: Киев потерял до 470 боевиков на донецком направлении
В том числе были ликвидированы иностранные наемники.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская армия уничтожила до 470 боевиков киевского режима на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
В военном ведомстве рассказали, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация совершила десять вылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи. В результате слаженной работы подразделений Вооруженных сил РФ удалось нанести поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населенных пунктов ДНР.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников», — отметил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны добавил, что ВС РФ ликвидировали также три танка, пять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин и четыре автомобиля ВСУ. Кроме того, российские подразделения уничтожили реактивную систему «Град» и гаубицу «Мста-Б», стоящие на вооружении киевского режима.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ВДВ России пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском.
- 20 апр
- «Существенная опасность»: Песков высказался о вступлении Украины в НАТО
- 20 апр
- ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
- 20 апр
- Российские десантники пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском
- 20 апр
- «Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
- 20 апр
- Минобороны РФ показало, как расчеты «Град» разносят позиции ВСУ
- 20 апр
- Заключающий этап: почему Йенс Столтенберг оказался в Киеве?
- 20 апр
- «Не можем противостоять»: Кеннеди-младший раскрыл секрет США об Украине
- 20 апр
- ВС РФ применили «Солнцепеки» против укрепленных позиций ВСУ под Авдеевкой
- 20 апр
- Российские войска вышли к трассе на Часов Яр под Артемовском
- 20 апр
- Попасть сюда очень сложно: как в зоне СВО работает батальон «Осетия»
Читайте также
29%
0.05 89.37
-0.20
Нашли ошибку?