Минобороны РФ: Киев потерял до 470 боевиков на донецком направлении

Российская армия уничтожила до 470 боевиков киевского режима на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

В военном ведомстве рассказали, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация совершила десять вылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи. В результате слаженной работы подразделений Вооруженных сил РФ удалось нанести поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населенных пунктов ДНР.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников», — отметил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что ВС РФ ликвидировали также три танка, пять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин и четыре автомобиля ВСУ. Кроме того, российские подразделения уничтожили реактивную систему «Град» и гаубицу «Мста-Б», стоящие на вооружении киевского режима.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ВДВ России пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском.