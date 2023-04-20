Российские десантники пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79

Потери противника на донецком направлении за сутки составили до 470 боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Подразделениям Вооруженных сил РФ удается пресекать попытки противника перебрасывать резервы в районе Артемовска в ДНР. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В министерстве отметили, что российские штурмовые отряды продолжают активные действия и выполняют боевые задачи по ликвидации позиций противника в западной части города. При этом ВС РФ удается успешно отражать ответные наступления боевиков киевского режима.

«Воздушно-десантные войска, артиллерия „Южной“ группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы», — прокомментировал представитель военного ведомства.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки на донецком направлении российская авиация совершила десять вылетов, которые позволили поддержать штурмовые отряды. Также артиллерия выполнила порядка 64 огневых задач. В результате эффективной работы подразделений ВС РФ серьезный урон был нанесен технике и живой силе ВСУ — было уничтожено до 470 украинских нацистов и наемников.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска вышли к трассе на Часов Яр под Артемовском.

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