Словно Сайлент-Хилл: Екатеринбург окутал густой туман
Улицы Екатеринбурга окутал густой туман
Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru
Видимость в черте города практически нулевая.
Этой ночью из Екатеринбурга буквально исчезли все дома и дороги. Всему виной — густой туман, окутавший город.
В сети появились кадры, снятые местными жителями. Вместо привычного вида из окна они наблюдали пелену. Она застилала целые районы. Казалось, будто бы город исчез с радаров. Из-за плохой видимости, самолеты не могут зайти на посадку. В местном аэропорту задержаны десятки рейсов.
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