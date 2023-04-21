Затмила всех на Каннском фестивале: как сейчас выглядит Сара Мишель Геллар
Актриса Мишель Геллар похвасталась стройной фигурой на церемонии закрытия Каннского фестиваля
Фото: www.globallookpress.com / Columbia Pictures Corporation
Знаменитость стала главной звездой церемонии закрытия Каннского фестиваля.
Актриса Сара Мишель Геллар, известная по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и полнометражных фильмах «Скуби-Ду» в роли Дафны Блейк затмила всех, побывав на церемонии закрытия Каннского фестиваля. 30 лет назад по знаменитости все сходили с ума, но с тех пор мало что изменилось. Актриса по-прежнему стройна и восхитительна.
Для мероприятия актриса выбрала черное платье с очень глубоким декольте и пышным подолом. Он был украшен объемной тюлью и цветами, похожими на пионы. Образ знаменитость дополнила необычным клатчем в виде коробки, туфлями-лодочками, некоторыми украшениями с бриллиантами и ярким макияжем, акцент в котором отвела губам.
Мишель Геллар на мероприятие пришла не только похвастаться собой и показать себя, ей вручили награду Canal Plus Icon. Поэтому домой она отправилась не с пустыми руками.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему звезды выбирают откровенные наряды.
Затмила всех на Каннском фестивале: как сейчас выглядит Сара Мишель Геллар
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Norbert Scanella
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Norbert Scanella
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Norbert Scanella
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