Особая миссия: российские медики проводят операции в нескольких километрах от передовой
Медики Западного округа РФ спасают бойцов и мирных жителей в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Примечательно, что специалисты лечат не только бойцов, но и мирных жителей.
Особая миссия на передовой у фронтовых врачей. Медики Западного военного округа проявляют настоящий героизм, спасая раненых бойцов. Мобильные госпитали способны работать буквально в чистом поле.
Автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение, а главное — квалификация специалистов позволяют делать даже сложные операции в нескольких километрах от передовой. Причем, медики лечат не только военнослужащих, но и местных жителей, которые обращаются за помощью.
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