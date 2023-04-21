«Решение было правильным»: Песков ответил на заявление НАТО по Украине
Песков: заявление НАТО по Украине подтвердило правильность проведения СВО
Фото, видео: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service / Margaryta Chornokondratenko; 5-tv.ru
Угроза сохраняется — на безопасность России посягает агрессивный блок.
НАТО продолжает втягивать Украину в свой альянс, а это в очередной раз доказывает правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, альянс проявляет свою агрессивную сущность, о которой в России говорили еще до начала СВО.
«Все это еще раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале операции исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность», — заявил Песков.
Также он добавил, что Россия имеет дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на ее безопасность.
Генсек альянса Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл в Киев, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а затем сделал заявление о том, что все союзники НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в их «семью».
Также политический деятель добавил, что сейчас главное внимание они уделяют обеспечению победы Украины над Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне своего визита в Киев.
- 21 апр
- «К осени начнется»: эксперт заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
- 21 апр
- Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
- 21 апр
- Особая миссия: российские медики проводят операции в нескольких километрах от передовой
- 21 апр
- «Задачи будут выполнены»: американцы напрасно решили, что Россия истратила силы на СВО
- 21 апр
- Беспилотник ВСУ упал в городе Клинцы Брянской области
- 21 апр
- ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько
- 21 апр
- В деле — целая батарея: как бригада «Кальмиус» бьет по укреплениям ВСУ
- 21 апр
- Не удержать: американцы предлагали Украине оставить Артемовск
- 21 апр
- «Кажется, что все ждут»: Михалков предрек трагическую судьбу бежавшим из РФ звездам
- 21 апр
- Работает артиллерия: лучшие видео из зоны СВО за день
Читайте также
26%
-0.03 89.46
0.09
Нашли ошибку?