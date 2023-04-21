«Решение было правильным»: Песков ответил на заявление НАТО по Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Песков: заявление НАТО по Украине подтвердило правильность проведения СВО

Фото, видео: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service / Margaryta Chornokondratenko; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Угроза сохраняется — на безопасность России посягает агрессивный блок.

НАТО продолжает втягивать Украину в свой альянс, а это в очередной раз доказывает правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, альянс проявляет свою агрессивную сущность, о которой в России говорили еще до начала СВО.

«Все это еще раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале операции исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность», — заявил Песков.

Также он добавил, что Россия имеет дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на ее безопасность.

Генсек альянса Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл в Киев, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а затем сделал заявление о том, что все союзники НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в их «семью».

Также политический деятель добавил, что сейчас главное внимание они уделяют обеспечению победы Украины над Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне своего визита в Киев.

Тема:
Спецоперация
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