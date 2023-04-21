Страны НАТО обсудят вопрос о передаче Киеву боевой авиации на базе Рамштайн
Тем временем поставки оружия от западных стран на Украину не прекращаются.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Dietze; 5-tv.ru
Вопрос о поставках боевой авиации Украине представители НАТО сегодня, 21 апреля, рассмотрят во время встречи на немецкой базе Рамштайн. Это уже 11-е по счету заседание глав военных ведомств Североатлантического альянса по оказанию военной помощи Киеву.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обсудят возможность поставок различных типов самолетов. Более того, глава Минобороны Германии Борис Писториус уже заявил: он считает «совершенно нормальным» операции ВСУ на территории России.
И доказательства того, что поставки НАТО идут на Украину безостановочно появляются каждый день. Эти кадры «Известиям» буквально накануне удалось снять в аэропорту немецкого Ганновера. Видны упакованные в полиэтилен палатки или чехлы, а в черных коробах, предположительно, генераторы, отгружаемые для Украины.
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