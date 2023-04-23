«Начинаем их развлекать»: как российские бойцы выманивают и теснят ВСУ в районе Спорного

В какой-то момент репортаж пришлось вести из окопа, над которым в обе стороны пролетали снаряды.

Репортаж с северского направления Дениса Кулаги. Северское направление — самая ближняя точка окрестности Спорного.

По всей линии соприкосновения наши бойцы очень быстро возводят вот такие блиндажи. Окапываются максимально глубоко, здесь же делают защитные сооружения из ящиков с землей, но и самое главное — надежное перекрытие.

«Были и прилеты по бугру, сверху были прилеты. Но, а так все хорошо», — рассказал один из военных.

Дальше пешком к артиллеристам. Гаубица Д-20 беглым огнем накрывает окопы ВСУ. За ударами следим с помощью дронов. Первый — пристрелочный, в непосредственной близости. Второй — точно в блиндаж.

Укрытие украинских военных разлетается в щепки — артиллерия призраков «Спорного» продолжает накат, не давая противнику опомниться

А это уже мониторинг позиций: брошенные окопы — кругом бытовой мусор и не намека на жизнь. Рядом подбитая бронетехника.

А это левый флаг Северского направления. Это эксклюзивные кадры из центра поселка Яковлевки, где ВСУ очень долго держали оборону, но после жесткого наката со стороны бригад ЧВК «Вагнер», теперь это место стало второй линией фронта.

Пейзажи разрушенного поселка сменяются обгоревшим лесом в окрестностях Северска. Мы как раз успеваем зайти на позиции во время ротации.

«Держим-держим, сейчас вот подтаскиваем подкрепление, боеприпасы», — улыбаясь, говорит один из военных.

Кругом части от снарядов, брошенное или использованное вооружение и подбитая техника ВСУ. Ближайшая огневая точка противника меньше чем в километре. Наши войска пытаются вынудить украинских военных вступить в бой.

«По территории противника, вот расходятся клубы дыма, начинаем их развлекать», — показывает боец.

Артиллерийская работа с нашей стороны заметно усиливается. Блиндаж в щепки, украинские военные следом за укрытием теряют и технику. Боевая машина в дыму и навсегда выведена из строя.

Как только ВСУ отвечают и раскрывают свои огневые точки — координаты тут же передают танкистам. За поражением точки наблюдаем прямо из окопа. Пять точных ударов и танк покидает огневую. и надо отметить — вовремя.

«Летит снаряд, приземляется где-то там за нашими позициями, в ответ летят наши снаряды туда, ну а мы находимся посередине», — передает из окопа военкор.

Главное, что бросается в глаза — атмосфера, здесь почти на каждой позиции ждут сигнала вперед

Грунт просох еще не везде, но этого достаточно, чтобы передвигаться между позициями на внедорожнике высокой проходимости. А вот тяжелая техника здесь, конечно, не пройдет, особенно западная тяжелая техника.