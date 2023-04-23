Актер Васильев побывал в пункте отбора контрактников и поддержал добровольцев

Народный артист РФ Юрий Васильев посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, который открылся в начале апреля в Москве на улице Яблочкова. Актер высоко оценил организованность работы в центре, но главным образом он хотел поддержать соотечественников, добровольно отправляющихся в зону специальной военной операции. К мужчинам, что сами вызвались защищать родину, Васильев обратился с благодарностью.

«Это прям до мурашек. Я захожу, и я чувствую, что это настоящие мужики, которые за Россию и которые за нас», — цитирует его KP.RU.

Как отметил народный артист, в пункте отбора каждое действие скоординировано на высоком уровне. По его мнению, Москва в очередной раз показала пример регионам — как нужно работать. Помимо Васильева, к слову, здесь уже побывали такие звезды, как Антон Шагин, Владимир Соловьев, Ирина Апексимова, Юлия Барановская, Ирина Дубцова, Олег Газманов и многие другие.

Центр на Яблочкова обслуживает посетителей в режиме одного окна — на всю процедуру уходит около трех часов. Волонтеры организации помогают добровольцам правильно заполнить все анкеты и найти нужный кабинет специалиста. Все мужчины проходят медосмотр и собеседование, по результатам которого им выбирают специальность. Минимальный срок службы по контракту — 11 месяцев. Подробная информация о пункте отбора и условиях службы доступна по телефону 117 или на портале mos.ru.

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