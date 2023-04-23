США ведут борьбу против американских вакцин и китайского риса

Если нужно отвлечь внимание от своих проблем, то лучше всего обвинить противника в мировом зле.

Борьба идет и на идеологическом фронте. Самым большим американским «наездом» последних лет было утверждение, что коронавирус «убежал» из китайской биолаборатории. При этом именно американцы попытались подсадить весь мир исключительно на свои антиковидные вакцины. И очень поторопились — вот любопытное решение.

С апреля на территории США не разрешены, то есть запрещены к применению все первые версии основных вакцин. Дальше в статье расписано, что мол новые вакцины, двухвалентные более эффективные, но зачем же прям запрещать?

Либо они при этом старые вакцины еще и опасны, либо происходит «дойка» налогоплательщиков — нужно будет уколоться заново уже двухвалентными вакцинами.

Но согласитесь, ковидные темы отошли на второй план. И тогда США на Китай начинает другой накат, мол социальная сеть коротких видео «мейд ин чайна» следит за тобой, манипулирует сознанием и так далее. Доказательств? Как обычно — ноль.

Мало. Вот новый «глобальный наезд» — как было доказано учеными Колумбийского университета, как мы понимаем, американского, плантации риса — самый большой источник парниковых газов. Это сразу шах и мат. Где самые большие рисовые поля? Кто виноват в загрязнении планеты? Виноваты рисоделы! Абсурд? Нет, это только начало.