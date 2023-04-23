Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение служить в зоне СВО
Наследник государственного деятеля решил поддержать спецоперацию своим участием и встал на защиту Отечества.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что семья поддержала его решение отправиться на службу в зону СВО в составе частной военной компании «Вагнер». Однако, по словам Николая Пескова, родственники не сразу приняли его намерение.
«Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», — признался он в интервью одному из телеканалов.
В эфире были показаны кадры с Песковым, снятые в зоне СВО. Отмечается, что интервью было взято в конце зимы 2023 года под Соледаром. Николай рассказывает, что служил в армии, но настоящего боевого опыта не имел. Пошел защищать Родину, как говорится, «по профессии» — артиллеристом. Как он сам отмечает, захотел поддержать спецоперацию.
Сослуживцы Николая Пескова добавили, что весь взвод был удостоен госнаград за выполнение боевых задач и мужественное поведение во время обстрела противника. Примечательно, что сам Николай свои имя и фамилию во время службы не раскрывал. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что о службе наследника официального представителя Кремля знали лишь два человека — он и руководитель кадровой службы.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова.
- 23 апр
- «Никто не ожидал»: оператор Путина раскрыл детали его поездки в зону СВО
- 23 апр
- Перед смертью махнула рукой: кадры прилета ВСУ в Макеевке, где погибли две женщины
- 23 апр
- Костюм-невидимка: у российских военных появится уникальное снаряжение
- 23 апр
- В Минобороны сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска
- 23 апр
- «Киевский режим понимает»: зачем с заводов Запорожья вывозят дорогую технику
- 23 апр
- Российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в зоне СВО
- 23 апр
- Солдаты ВСУ заглянули в глаза смерти за мгновение до ликвидации
- 23 апр
- «Начинаем их развлекать»: как российские бойцы выманивают и теснят ВСУ в районе Спорного
- 23 апр
- На Западе косвенно признали чудовищные потери ВСУ в спецоперации
- 23 апр
- Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
Читайте также
30%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?