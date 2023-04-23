Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение служить в зоне СВО

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что семья поддержала его решение отправиться на службу в зону СВО в составе частной военной компании «Вагнер». Однако, по словам Николая Пескова, родственники не сразу приняли его намерение.

«Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», — признался он в интервью одному из телеканалов.

В эфире были показаны кадры с Песковым, снятые в зоне СВО. Отмечается, что интервью было взято в конце зимы 2023 года под Соледаром. Николай рассказывает, что служил в армии, но настоящего боевого опыта не имел. Пошел защищать Родину, как говорится, «по профессии» — артиллеристом. Как он сам отмечает, захотел поддержать спецоперацию.

Сослуживцы Николая Пескова добавили, что весь взвод был удостоен госнаград за выполнение боевых задач и мужественное поведение во время обстрела противника. Примечательно, что сам Николай свои имя и фамилию во время службы не раскрывал. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что о службе наследника официального представителя Кремля знали лишь два человека — он и руководитель кадровой службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова.