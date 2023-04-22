Стало известно, где служил сын Дмитрия Пескова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Евгений Пригожин рассказал, что сын Дмитрия Пескова Николай служил в зоне СВО артиллеристом

Стало известно, где служил сын Дмитрия Пескова

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Спецоперация

Сын пресс-секретаря президента служил обычным военным.

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова проходил службу в составе ЧВК «Вагнер» рядовым артиллеристом. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.

Также известно, что сын Пескова работал на РСЗО «Ураган».

Николай ПесковНиколай Песков после развода родителей уехал с матерью за границу, но потом вернулся на Родину. Фото: ВКонтакте / Николай Чоулз

Стоит отметить, что с 2010 по 2012 год Николай Песков служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) и участвовал в Параде Победы в Москве в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Антон Шагин поддержал будущих бойцов.

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