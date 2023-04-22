Стало известно, где служил сын Дмитрия Пескова
Евгений Пригожин рассказал, что сын Дмитрия Пескова Николай служил в зоне СВО артиллеристом
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Сын пресс-секретаря президента служил обычным военным.
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова проходил службу в составе ЧВК «Вагнер» рядовым артиллеристом. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.
Также известно, что сын Пескова работал на РСЗО «Ураган».
Николай Песков после развода родителей уехал с матерью за границу, но потом вернулся на Родину.
Стоит отметить, что с 2010 по 2012 год Николай Песков служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) и участвовал в Параде Победы в Москве в 2012 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Антон Шагин поддержал будущих бойцов.
- 21 апр
- Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»
- 21 апр
- «Снаряд и вперед»: как экипажи САУ «Малка» разносят позиции ВСУ
- 21 апр
- Страны НАТО обсудят вопрос о передаче Киеву боевой авиации на базе Рамштайн
- 21 апр
- Минобороны РФ показало кадры оперативной работы противотанковых резервов ВДВ
- 21 апр
- Минобороны РФ: бои штурмовых отрядов идут в западной части Артемовска
- 21 апр
- Котел в Артемовске: как ВС РФ удалось окружить группировку ВСУ в городе
- 21 апр
- Планы Киева нанести удары по ВС РФ в Сирии оказались рассекречены
- 21 апр
- «К осени начнется»: эксперт заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
- 21 апр
- «Решение было правильным»: Песков ответил на заявление НАТО по Украине
- 21 апр
- Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
Читайте также
43%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?