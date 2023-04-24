Характерный свист: военкор «Известий» чуть не попал под удар ВСУ во время интервью с минометчиками
Российские бойцы к этому звуку уже привычны. И всегда готовы сразу же ответить на атаку противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Луганской республике артиллерии ВСУ противостоят наши минометчики. Бойцы работают по целям, координаты которых сообщает воздушная разведка. Личному составу приходится все время быть начеку из-за постоянных обстрелов со стороны противника. Во время работы едва не пострадала съемочная группа «Известий». Тревожные кадры — в репортаже Сергея Прудникова.
Участок фронта на линии Сватово-Кременная — один из самых горячих в ЛНР. На позиции минометчиков выдвигаемся на «Мотолыге» — так здесь называют армейский тягач МТЛБ.
Раннее утро: мы на батарее 120-миллиметровых минометов отряда «Барс-14». Боевой Армейский Резерв Специальный — так расшифровывается аббревиатура. Здесь все добровольцы. Первое же интервью прерывает противник.
Этот характерный свист ни с чем не спутаешь — натовские снаряды 155-миллиметрового калибра. Второй снаряд падает на пригорке, где мы только что стояли. Наша съемочная группа укрывается в блиндаже, считает «прилеты».
Снаряды считают не просто так: здесь уже знают — у противника дефицит боеприпасов.
«Сейчас, я считаю, безопасно, потому что они обычно два, три, четыре, пять, не более», — говорит один из наших бойцов.
«Вот так забиваем, порох насыпаем, чтобы наверняка сработали мины», — отмечает другой боец.
Мины «снаряжает» боец с позывным «Орех». Он самый молодой в батарее, уже дважды был ранен и всегда возвращался из госпиталя в свое подразделение.
«Вот ему 20 лет, он третий раз заходит на СВО. Была тяжелая контузия, многочисленные осколочные ранения, частичная потеря слуха. <…> Как сын нам, заботимся о нем и бережем», — отмечает один из бойцов ВС РФ.
Батарея работает по плановым целям, которые выявила воздушная разведка.
«Миномет противника в низинке замаскирован», — рассказывает боец с позывным «Архангел», отвечая на вопрос, куда мы стреляем.
Первый выстрел — пристрелочный. Командир батареи — на прямой связи с корректировщиком и оператором коптера. Отработав по первой цели, переносят огонь на вторую.
«Отработали. Пять мин выстрелили — три попали в цель, считаю, отличный результат», — говорит Архангел.
Недалеко от миномета — свежая воронка. Час назад эти люди были на волосок от смерти, но, кажется, уже забыли об этом. Здесь такому не придают большого значения, и попасть под обстрел — это уже не приключение всей жизни, а привычная рутина.
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