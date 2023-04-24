ВСУ нарвались на плотный огонь российских десантников при попытке атаковать

Российские десантники отразили попытку контратаки ВСУ. Украинская рота мотопехоты при поддержке двух танков и артиллерии попыталась вернуть ранее утраченные позиции, но была встречена плотным огнем.

Во время боя уничтожены два танка противника, а рота ВСУ после неудачной контратаки была отброшена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.