ВСУ нарвались на плотный огонь российских десантников при попытке атаковать
Во время боя ВС РФ удалось уничтожить два танка боевиков киевского режима.
Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru
Российские десантники отразили попытку контратаки ВСУ. Украинская рота мотопехоты при поддержке двух танков и артиллерии попыталась вернуть ранее утраченные позиции, но была встречена плотным огнем.
Во время боя уничтожены два танка противника, а рота ВСУ после неудачной контратаки была отброшена.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.
- 24 апр
- ВСУ потеряли четыре тысячи солдат убитыми за прошлую неделю
- 24 апр
- Зеленский объяснил, почему ВСУ цепляются за Артемовск
- 24 апр
- Характерный свист: военкор «Известий» чуть не попал под удар ВСУ во время интервью с минометчиками
- 24 апр
- Как ВДВ зачищают берег Днепра от ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 24 апр
- Часть переданных Киеву МиГ-29 из Польши и Словакии разбирают на запчасти
- 24 апр
- Что происходит в Артемовске: оперативная сводка из зоны спецоперации
- 23 апр
- Запад не поможет: как российские бойцы отражают попытки ВСУ отбить Белогоровку
- 23 апр
- Издевались, как могли: в убежищах азовцев* нашли вещественные доказательства изнасилований
- 23 апр
- Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение служить в зоне СВО
- 23 апр
- «Никто не ожидал»: оператор Путина раскрыл детали его поездки в зону СВО
Читайте также
23%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?