ВСУ нарвались на плотный огонь российских десантников при попытке атаковать

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Во время боя ВС РФ удалось уничтожить два танка боевиков киевского режима.

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские десантники отразили попытку контратаки ВСУ. Украинская рота мотопехоты при поддержке двух танков и артиллерии попыталась вернуть ранее утраченные позиции, но была встречена плотным огнем.

Во время боя уничтожены два танка противника, а рота ВСУ после неудачной контратаки была отброшена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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