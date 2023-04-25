Эксклюзивный репортаж: военкор «Известий» побывал в самой горячей точке Артемовска
Военкор «Известий» показал обстановку в одной из самых горячих точек Артемовска
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Алексей Полторанин показал ход боев в городе. Российским бойцам удалось перерезать основную дорогу для снабжения ВСУ и занять еще несколько кварталов.
Кольцо вокруг Артемовска сжимается. Российские штурмовые отряды контролируют уже больше 80% города.
Как стало известно корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, российским бойцам удалось перерезать основную дорогу, по которой ВСУ получает снабжение, а также занять еще несколько кварталов на западе. В том числе элеватор и главный железнодорожный узел.
«Видно черный дым с разных сторон. Вот этот квартал бойцы ЧВК „Вагнер“ сейчас освобождают, освобождают в эти минуты. Это уже за железной дорогой», — сообщил Алексей Полторанин.
Бои идут почти за каждый дом, добавил журналист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему ВСУ цепляются за Артемовск.
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