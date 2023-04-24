Зеленский объяснил, почему ВСУ цепляются за Артемовск

Президент Украины тешит себя иллюзией, что ситуация в городе тяжелая, но ВСУ продолжают держаться.

Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ не оставляют Артемовск. Об этом он рассказал в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya. По словам президента Украины, сдача города откроет плацдарм для наступления российских войск.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст российским войскам и ЧВК „Вагнер“ шанс захватить больше наших земель», — заявил Зеленский.

Если ВС РФ освободят Артемовск, им откроется выход на два более крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск. Зеленский признал, что ситуация сложная, но подчеркнул, что его страна борется и становится сильнее.

В конце беседы украинский президент вновь обратился к союзникам. Он отметил, что в случае успеха Россия не остановится на Украине. И все эти заявления очень контрастируют с тем, что несколько месяцев назад Зеленский говорил о том, что Артемовск — это «просто небольшой город».

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие ВСУ бросают большое количество оружия и боеприпасов, убегая из Артемовска. Это вооружение используют бойцы штурмовых отрядов.