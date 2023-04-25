Что делают боевики ВСУ с разбитыми боевыми машинами в зоне СВО?

Российские военные постоянно контролируют те участки, где неонацисты бросили внедорожники. Рискнут ли террористы к ним вернуться?

Все чаще в Сети появляются видео с разбитой техникой ВСУ. Наши войска уничтожили несколько машин, которые подвозили боеприпасы на передовую, а оттуда должны были вывезти раненных.

Теперь эти внедорожники уже никуда не поедут, максимум их планируют разобрать на запчасти, что, на самом деле, тоже маловероятно — эти участки хорошо контролируются нашими подразделениями и надолго задерживаться возле техники боевики не рискнут.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.