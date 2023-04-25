Захарова отреагировала на планы Байдена баллотироваться на второй срок

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

У действующего американского президента есть множество конкурентов. Кто выйдет победителем в этой гонке?

Захарова отреагировала на планы Байдена баллотироваться на второй срок

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Выборы президента США 2024

Российская сторона намерена опираться на те поступки, которые США будут показывать в своей реальной политической повестке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на то, что нынешний лидер США Джо Байден намерен снова стать президентом Америки.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала дипломат в эфире федерального канала.

Незадолго до этого действующий глава Штатов заявил о намерении снова участвовать в президентской гонке в ноябре 2024 года. В том числе нынешний вице-президент Камала Харрис сообщила о готовности баллотироваться вместе с Байденом.

Также о желании занять пост лидера Штатов заявил и бывший лидер страны Дональд Трамп. При этом он ни раз высказывался против нынешнего главы США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена.

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