Накануне ареста Елена Блиновская выступала спикером на бизнес-форуме

Блогер и бизнесвумен Елена Блиновская накануне задержания выступала спикером на бизнес-форуме. Перед огромной аудиторией королева онлайн-марафонов рассказывала о том, как создать личный бренд и заработать на нем деньги.

«Виртуозно тему форума „Трафик — лиды — продажи“ подсветила через желания», — написал один из посетителей форума в социальных сетях.

Instagram* / elena_blinovskaya

Глубокой ночью блогершу задержали недалеко от границы Белоруссии в районе Смоленска. Правоохранители были осведомлены о том, что подозреваемая собирается покинуть Россию на самолете, но Блиновскую кто-то заранее предупредил об этом, поэтому напрямую в аэропорт она не поехала.

В Следственном комитете РФ пояснили, что блогершу подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская задолжала государству более 918 миллионов рублей.

В социальных сетях блогер известна как автор «Марафона желаний». По ее словам, этот марафон стоимость от трех до десяти тысяч рублей помогает людям стать счастливыми.

Любопытно, что за месяц до ареста Елена Блиновская в комментарии 5-tv.ru говорила, что никаких проверок нет, а прокуратуре она всегда предоставляла все необходимые документы.

«Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?» — сказала она месяц назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Блиновская заработала миллиарды на доверчивых россиянах.

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