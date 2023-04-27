Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ

Силы российской армии нанесли удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, сокрушительный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что на данный момент запрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации.