Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ
Российские военные продолжают действовать против боевиков ВСУ. Что произошло за сутки?
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Силы российской армии нанесли удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, сокрушительный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорит Конашенков.
Также он добавил, что на данный момент запрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.
Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации.
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