Защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации
Минобороны РФ: пресечена деятельность четырех ДРГ Украины в Харьковской области и ЛНР
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российским военнослужащим удалось ликвидировать четыре диверсионные группы противника.
Армия РФ пресекла деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщили в Минобороны РФ, скопление диверсантов обнаружили в Харьковской области и ЛНР.
«В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — уточнил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Всего за сутки в зоне спецоперации уничтожено более 645 украинских боевиков. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях масштабны: армия РФ ликвидировала не только боевые машины и гаубицы, но и целые склады боеприпасов. Также за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 15 украинских беспилотников.
Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитники Донбасса уничтожили пункт дислокации грузинских наемников ВСУ в ДНР.
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