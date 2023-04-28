В Японский сад в Москве выстроились очереди, чтобы полюбоваться цветением сакуры

В Москву пришла весна. Теперь официально. В знаменитом Японском саду расцвела сакура, и словно бледно-розовые розовые облака опустились на землю.

В Японии цветок сакуры — это не только символ невинности и романтической влюбленности, но и смерти, мимолетности всего сущего. Потому что сакура цветет очень недолго, чуть больше недели.

Успеть полюбоваться исчезающей красотой сейчас спешат москвичи и гости столицы. Даже в будни в Японский сад выстраиваются немалые очереди. Что будет в выходные — страшно подумать.