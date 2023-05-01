Украинцев начали готовить к поражению
Генерал ВСУ Мельник заявил о грядущем поражении Украины на фоне колоссальных потерь
Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova
Украинский генерал Сергей Мельник сделал странное заявление на фоне катастрофического состояния ВСУ.
В случае поражения от России Украина сможет стать самой сильной страной в мире. Таким противоречивым мнением на вопрос о будущем страны через пять лет поделился командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
«Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем», — отметил военный.
Подобное заявление Мельник сделал на фоне катастрофических потерь ВСУ на различных участках фронта. Тяжелее всего боевикам приходится на донецком направлении. Например, 29 апреля ВСУ потеряли более 575 солдат и наемников. В двух районах ДНР, Шахтерском и Успеновки были уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ. Сейчас же российские бойцы завершают зачистку Артемовска от боевиков. ВСУ продолжают удерживать незначительную часть города ценой невероятных потерь.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Также он напомнил, что попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал.
Меркель рассказала о намерениях предотвратить конфликт на Украине
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Артемовске ликвидирован американский наемник Эндрю Харрис Купер. Он попал под обстрел российской артиллерии на так называемой «Дороге жизни».
- 2 мая
- «Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
- 1 мая
- «Скоро вы увидите новые поставки»: США пообещали Украине дополнительное оружие
- 1 мая
- Бывший американский морпех ликвидирован под Артемовском
- 1 мая
- Социологический опрос: все меньше американцев готовы помогать Украине
- 1 мая
- Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете
- 1 мая
- Новая сцена для выступления: что Зеленскому понадобилось от Новой Зеландии
- 1 мая
- Опасна малейшая утечка: Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном
- 1 мая
- ВС РФ поразили украинский командно-наблюдательный пункт под Угледаром
- 1 мая
- Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО
- 1 мая
- ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Читайте также
75%
-1.05 88.37
-1.83
Нашли ошибку?