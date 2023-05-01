Украинцев начали готовить к поражению

Украинский генерал Сергей Мельник сделал странное заявление на фоне катастрофического состояния ВСУ.

В случае поражения от России Украина сможет стать самой сильной страной в мире. Таким противоречивым мнением на вопрос о будущем страны через пять лет поделился командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

«Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем», — отметил военный.

Подобное заявление Мельник сделал на фоне катастрофических потерь ВСУ на различных участках фронта. Тяжелее всего боевикам приходится на донецком направлении. Например, 29 апреля ВСУ потеряли более 575 солдат и наемников. В двух районах ДНР, Шахтерском и Успеновки были уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ. Сейчас же российские бойцы завершают зачистку Артемовска от боевиков. ВСУ продолжают удерживать незначительную часть города ценой невероятных потерь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Также он напомнил, что попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Артемовске ликвидирован американский наемник Эндрю Харрис Купер. Он попал под обстрел российской артиллерии на так называемой «Дороге жизни».