Плотный огонь: как российские артиллеристы выжигают позиции ВСУ под Кременной

В редкие минуты затишья бойцы вспоминают о тех, кого защищают, своих родных и близких.

Плотный минометный огонь не дает поднять головы украинским войскам в Кременном лесу — при ударе о землю, такие снаряды поражают все в радиусе 25 метров. А при взрыве на подлете — радиус увеличивается уже до 50 метров. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как российские артиллеристы выжигают позиции врага.