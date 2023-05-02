Плотный огонь: как российские артиллеристы выжигают позиции ВСУ под Кременной
Военкор «Известий» показал работу российских артиллеристов под Кременной
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
В редкие минуты затишья бойцы вспоминают о тех, кого защищают, своих родных и близких.
Плотный минометный огонь не дает поднять головы украинским войскам в Кременном лесу — при ударе о землю, такие снаряды поражают все в радиусе 25 метров. А при взрыве на подлете — радиус увеличивается уже до 50 метров. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как российские артиллеристы выжигают позиции врага.
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