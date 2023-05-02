ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Краматорске и уничтожили вагон с боеприпасами ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 883

Боеприпасы для украинских националистов должны были доставить на передовую, но точный удар российских войск нарушил планы киевского режима.

ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Краматорске и уничтожили вагон с боеприпасами ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Реактивными снарядами установки залпового огня „Торнадо-С“ уничтожен вагон с боеприпасами», — заявил он в беседе с ТАСС.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о желании боевиков ВСУ бежать с позиций в Марьинке.

Тема:
Спецоперация
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