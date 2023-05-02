ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Краматорске и уничтожили вагон с боеприпасами ВСУ
Боеприпасы для украинских националистов должны были доставить на передовую, но точный удар российских войск нарушил планы киевского режима.
Фото: © РИА Новости
Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Реактивными снарядами установки залпового огня „Торнадо-С“ уничтожен вагон с боеприпасами», — заявил он в беседе с ТАСС.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о желании боевиков ВСУ бежать с позиций в Марьинке.
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