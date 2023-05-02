ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Краматорске и уничтожили вагон с боеприпасами ВСУ

Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Реактивными снарядами установки залпового огня „Торнадо-С“ уничтожен вагон с боеприпасами», — заявил он в беседе с ТАСС.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о желании боевиков ВСУ бежать с позиций в Марьинке.