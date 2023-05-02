Немецкие журналисты перечислили способы уничтожения Leopard 2

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Bild: российские военные могут уничтожить немецкие танки Leopard 2 тремя способами

Немецкие журналисты перечислили способы уничтожения Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo

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Тема:
Спецоперация

На вооружении российской армии стоит самая современная техника и оружие.

Российские войска могут уничтожать немецкие танки Leopard 2 тремя способами. Подробный разбор сделали журналисты издания BILD.

Самую большую угрозу для бронемашин представляют современные противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК). В первую очередь они предназначены для уничтожения техники противника и обычно развертываются небольшими отрядами пехоты на замаскированных позициях. Иногда их также устанавливают на транспортных средствах.

Журналисты отмечают, что большинство современных российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) имеют проводное наведение: после пуска управляемая ракета разматывает моток проволоки, наводчик удерживает цель в прицеле через прицельную оптику, а ракета следует за ним автоматически.

Например, актуальные российские модели, вроде 9К135, были специально разработаны для борьбы с современными Leopard 2. Пробивная способность управляемых ракет вместе с кумулятивным зарядом иногда превышает один метр стали.

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Еще одно мощное оружие в российском арсенале — противотанковые мины. Чаще всего российские войска используют ТМ-62 и ее преемников, содержащих от семи до восьми килограммов взрывчатки. В простейших моделях взрыв происходит при наезде танка на мину, в других вариантах — из-за вибрации или магнитного детонатора. Кроме того, они часто закладываются вместе с противопехотными минами, чтобы не допустить простого обезвреживания. Вместе с тем подобные заграждения не всегда должны быть замаскированы. Иногда они служат для того, чтобы завести нападающего в засаду.

Третья проблема для украинских военных — современные российские танки. Журналисты отмечают, что современные российские боевые машины типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ станут серьезной проблемой. А снаряды, выпущенные из пушки 2А46, пробивают броню Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Португалия и Германия отчитались, что передали Киеву 21 танк Leopard 2. А заодно запчасти и боеприпасы.

Тема:
Спецоперация
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