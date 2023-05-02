Резкий диалог: в США рассказали о беседе спикера Конгресса с журналистом из РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 441

Bloomberg: спикер Конгресса США Маккарти резко обменялся мнениями с журналистом из РФ

Резкий диалог: в США рассказали о беседе спикера Конгресса с журналистом из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Тема:
Украинский кризис

Представитель российского СМИ задал американцу вопрос о помощи Киеву. Какую реакцию это вызвало?

Спикер Палаты представителей Конгресса США по имени Кевин Маккарти вступил в разговор с российским журналистом и резко высказался по поводу Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что их диалог состоялся во время официального визита Маккарти в Израиль. На пресс-конференции представитель СМИ из России задал вопрос политику о планах Вашингтона уменьшить помощь Киеву.

«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине», — громко заявил Маккарти.

Также он добавил, что США продолжат оказывать поддержку Украине. О том, что за журналист принимал участие в разговоре с представителем Конгресса, в статье не упоминается.

До этого стало известно о том, что многие республиканцы призвали президента США Джо Байдена прекратить помогать Украине. Однако вчера, 1 мая, в Белом доме отметили, что ВСУ нуждаются не только в материальной помощи, но и в обучении боевиков пользоваться поставленным вооружением.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США пообещали Украине дополнительное оружие.

Тема:
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