Расчеты «Гиацинтов» уничтожили опорные пункты ВСУ: видео с передовой
Опубликованы кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ с помощью «Гиацинтов»
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Гаубицы бьют далеко и точно.
Российские десантники зачищают позиции киевских формирований в зоне спецоперации. Минобороны РФ показало кадры ликвидации опорного пункта ВСУ. Его обнаружили с помощью беспилотника.
Под огнем нашей артиллерии украинские боевики отступили, оставив на поле боя много оружия и боеприпасов. Продвижение наших войск поддерживают расчеты «Гиацинтов». С помощью самоходных пушек наши бойцы поражают замаскированные сооружения и пункты управления ВСУ. По словам артиллеристов, гаубицы бьют далеко и точно.
«Численность расчета от шести до восьми человек. При работе скорострельность данного орудия — пять-шесть выстрелов в минуту, но если сильно захотеть — можно и больше. Проверено на опыте», — рассказал боец.
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