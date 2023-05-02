«Половина Европы такая»: в Польше заявили о желании наладить отношения с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 312

Вице-премьер Польши сообщил о желании половины Европы наладить отношения с Россией

«Половина Европы такая»: в Польше заявили о желании наладить отношения с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Jacek Sopotnicki

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Тема:
Украинский кризис

В польском правительстве осудили часть населения, которая думает лишь о скорейшем завершении конфликта на Украине.

Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский сообщил, что польская оппозиция и половина населения Европы стремятся к налаживанию отношений с Россией. Об этом политик рассказал в интервью изданию Kurier Lubelski.

По словам Глиньского, польская оппозиция и ее избиратели придерживаются идей о скорейшем завершении конфликта между Москвой и Киевом. Он отметил, что не только польское общество, но и население ряда других европейских стран стремится к возобновлению сотрудничества со страной.

«Думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. <…> Половина Европы такая», — прокомментировал вице-премьер.

Он также добавил, что бывший премьер Польши, лидер оппозиции Дональд Туск отложил дела в Евросовете и вернутся в страну ради спасения совместного проекта Германии и России — газопровода «Северный поток». До этого чиновник был обвинен в попытках наладить отношения с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Генштабе Польши заявили об ухудшении позиций Украины в конфликте.

Тема:
Украинский кризис
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