В польском правительстве осудили часть населения, которая думает лишь о скорейшем завершении конфликта на Украине.

Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский сообщил, что польская оппозиция и половина населения Европы стремятся к налаживанию отношений с Россией. Об этом политик рассказал в интервью изданию Kurier Lubelski.

По словам Глиньского, польская оппозиция и ее избиратели придерживаются идей о скорейшем завершении конфликта между Москвой и Киевом. Он отметил, что не только польское общество, но и население ряда других европейских стран стремится к возобновлению сотрудничества со страной.

«Думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. <…> Половина Европы такая», — прокомментировал вице-премьер.

Он также добавил, что бывший премьер Польши, лидер оппозиции Дональд Туск отложил дела в Евросовете и вернутся в страну ради спасения совместного проекта Германии и России — газопровода «Северный поток». До этого чиновник был обвинен в попытках наладить отношения с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Генштабе Польши заявили об ухудшении позиций Украины в конфликте.