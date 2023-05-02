«Уходит эпоха»: Юлия Янина о смертях Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 7 856

Модельер Юлия Янина прокомментировала смерти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева

«Уходит эпоха»: Юлия Янина о смертях Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Величайшие модельеры России умерли с разницей в два дня.

О смерти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева эксклюзивно для 5-tv.ru высказалась основатель модного дома YANINA Юлия Янина. Она отметила, что модельеры внесли огромный вклад в историю российской моды.

«Гениальный первопроходец Вячеслав Зайцев и блестящий новатор Валентин Юдашкин были Первыми!!! Каков бы ни был на протяжении всех этих десятилетий разброс мнений и оценок их эстетики, невозможно не преклоняться перед вкладом каждого в историю моды нашей страны. Уходит эпоха. Горе и шок», — отметила Янина.

Известный российский модельер Валентин Юдашкин скончался второго мая в возрасте 59 лет. Причиной трагического события стала прогрессирующая онкология правой почки. Этот диагноз был поставлен ему еще в 2016 году.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Ему было 85 лет. Специалисты провели компьютерную томографию и подтвердили желудочное кровотечение. После этого модельера перевели в реанимацию и подключили к аппаратам. Однако спасти его не удалось.

«Прославил наших женщин»: дизайнер Янина назвала Зайцева первопроходцем в мире российской моды

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким скончавшегося Вячеслава Зайцева. Президент отметил, что великий кутюрье сделал очень многое для развития отечественной модной сферы, превратив отрасль в настоящее искусство.

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