«С потолка»: в Кремле прокомментировали данные США о потерях ВС РФ в зоне спецоперации
Песков назвал взятыми с потолка данные США о потерях РФ на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В зарубежной прессе появилась информация о том, что Россия якобы потеряла в боевых действиях 100 тысяч военных. Правда ли это?
Соединенные Штаты не могут располагать данными о реальных потерях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что их данные выдуманы и взяты не пойми откуда.
«Взятые с потолка абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть корректные цифры, они не располагают данными. Надо ориентироваться на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России», — заявил Песков.
Прежде в зарубежных СМИ распространилась информация о том, что в ходе спецоперации Россия потеряла 100 тысяч военных. Об этом якобы заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 23 тысяч украинцев считаются пропавшими в результате боевых действий в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило МВД страны.
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