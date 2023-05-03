Пригожин сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 687

По словам основателя ЧВК «Вагнер», украинское наступление может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Пригожин сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

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Тема:
Спецоперация

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что анонсируемое наступление киевского режима фактически началось. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя в Telegtram-канале.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось», — прокомментировал он ситуацию в украинском театре боевых действий.

По словам Пригожина, Вооруженные силы РФ начали наблюдать как активизировалась авиация ВСУ. Он подчеркнул, что активные действия противник начал предпринимать по всему периметру фронта.

Основатель ЧВК в заключение добавил, что, по его оценкам, само наступление может начаться уже в ближайшее время.

Прежде в Минобороны Украины заявили, что наступление началось по четырем направлениям в Донбассе. Однако об активных штурмовых действиях в зоне СВО не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление ВСУ в ближайшее время.

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