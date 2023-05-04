«Я петлял»: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 183

РИА Новости: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв

«Я петлял»: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Подобные заявления со стороны военнослужащих ВСУ звучат не впервые.

На донецком направлении штурмовая группа российских сил взяла в плен двух украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, они были насильно призваны в украинскую армию. Один из них сообщил, что родился в городе Красный Луч в ЛНР.

«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал украинский военнопленный.

По его словам, он пытался уклониться от призыва в ВСУ и не планировал принимать участие в боевых действиях, но был насильно отправлен в зону специальной военной операции (СВО).

До этого стало известно, что из плена с подконтрольной киевскому режиму территории в результате российско-украинского переговорного процесса были возвращены 40 российских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как из украинского плена были возвращены 40 российских солдат.

Тема:
Спецоперация
4 мая
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
4 мая
«Батарея работает»: как расчеты «Акаций» уничтожают минометчиков ВСУ
4 мая
«Сдадут нервы»: эксперт оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск
4 мая
Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
4 мая
«Штурм-С» и «Акации» громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за 4 мая
4 мая
В МИД РФ предупредили Украину и ее союзников о последствиях контрнаступления
3 мая
В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
3 мая
«Каждая улица — это укрепрайон»: ВС РФ необходимо выбить ВСУ из Марьинки в поля
3 мая
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
3 мая
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео