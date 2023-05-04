«Я петлял»: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв

Подобные заявления со стороны военнослужащих ВСУ звучат не впервые.

На донецком направлении штурмовая группа российских сил взяла в плен двух украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, они были насильно призваны в украинскую армию. Один из них сообщил, что родился в городе Красный Луч в ЛНР.

«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал украинский военнопленный.

По его словам, он пытался уклониться от призыва в ВСУ и не планировал принимать участие в боевых действиях, но был насильно отправлен в зону специальной военной операции (СВО).

До этого стало известно, что из плена с подконтрольной киевскому режиму территории в результате российско-украинского переговорного процесса были возвращены 40 российских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как из украинского плена были возвращены 40 российских солдат.