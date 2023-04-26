Минобороны: из украинского плена возвращены 40 российских солдат
Всем освобожденным военным будет оказана необходимая медицинская, а также психологическая помощь.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Из плена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 40 российских военнослужащих. В Минобороны сообщили, что возвращения бойцов на родину удалось добиться в результате российско-украинского переговорного процесса.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие будут доставлены в Москву. В столице с ними будут заниматься врачи медицинских учреждений министерства обороны, а также квалифицированные психологи, которые помогут бывшим пленным пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни.
Ранее Минобороны РФ сообщало о возвращении 106 пленных с украинских территорий. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ они были перевезены в столицу. Из плена на подконтрольные России территории они были доставлены автобусами в сопровождении полиции и врачей.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников едва не угодил в плен в начале СВО.
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