Минобороны: из украинского плена возвращены 40 российских солдат

Из плена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 40 российских военнослужащих. В Минобороны сообщили, что возвращения бойцов на родину удалось добиться в результате российско-украинского переговорного процесса.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие будут доставлены в Москву. В столице с ними будут заниматься врачи медицинских учреждений министерства обороны, а также квалифицированные психологи, которые помогут бывшим пленным пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни.

Ранее Минобороны РФ сообщало о возвращении 106 пленных с украинских территорий. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ они были перевезены в столицу. Из плена на подконтрольные России территории они были доставлены автобусами в сопровождении полиции и врачей.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников едва не угодил в плен в начале СВО.