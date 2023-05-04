«Сдадут нервы»: эксперт оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск

По мнению эксперта, пока у украинской армии мало шансов сделать это.

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку деблокировать Артемовск (украинское название города — Бахмут), то это может оказаться неудачным решением. Такое мнение выразил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, для вывода своих войск из Артемовска украинским боевикам понадобиться проводить операцию по деблокированию — с Константиновки или Часова Яра предпринять мощное наступление и пробить коридор, чтобы вывести из города оставшихся людей.

«Но с украинской стороны не видно подвижек в решении вопроса таким образом. И даже если попытку деблокировать они предпримут, будет ли она удачной — вопрос открытый», — говорит эксперт.

По его мнению, у тех, кто сейчас находится в городе, в скором времени сдадут нервы, так как они осознают свое сложное положение.

Сейчас же ВСУ выводят войска из Артемовска по лесным тропам, но это может плохо закончится, добавил Леонков.

«Все асфальтовые дороги разрушены. И если у вас нет техники, вы по ним далеко не уйдете — разведка заметит, в тепловизор определит, и артиллерия их точно накроет», — говорит военный эксперт.

Вчера стало известно о том, что на донецком направлении штурмовые отряды армии РФ вели бои в западной части Артемовска. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в западной части Артемовска продолжаются бои.