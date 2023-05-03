Сковывают действия: в западной части Артемовска продолжаются бои

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 130

Минобороны: штурмовые отряды ВС РФ ведут бои в западной части Артемовска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка.

За прошедшие сутки на донецком направлении штурмовые отряды армии РФ вели бои в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

«Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — говорится в сообщении.

Также Конашенков добавил, что за ночь были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики. Более того, в этом районе российская авиация совершила за сутки девять вылетов, а артиллерией были выполнены 63 огневые задачи.

Потери противника составили более 385 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, четыре машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки.

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