Сковывают действия: в западной части Артемовска продолжаются бои

ВС РФ были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка.

За прошедшие сутки на донецком направлении штурмовые отряды армии РФ вели бои в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

«Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — говорится в сообщении.

Также Конашенков добавил, что за ночь были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики. Более того, в этом районе российская авиация совершила за сутки девять вылетов, а артиллерией были выполнены 63 огневые задачи.

Потери противника составили более 385 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, четыре машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки.