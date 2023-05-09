Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы

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Виктория Сытник Эксклюзив 31

Лариса Долина поздравила россиян с Днем Победы

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Певица подчеркивает, что в России живут стойкие и мужественные люди, готовые встать на защиту Родины.

Лариса Долина назвала День Победы самым важным праздником в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.

«Для меня также, как и для всех это самый главный праздник, и я всегда думаю о том, что с каждым годом наши ветераны уходят и становится их все меньше и меньше», — отметила Долина.

Певица рассказала, что ее дед пропал во время Великой Отечественной Войны без вести, и она до сих пор пробует найти его могилу, но пока безуспешно.

«Честно говоря, даже разуверилась, что найду», — с досадой сказала Долина.

По признанию артистки, она счастлива жить в России, ведь здесь живут стойкие и мужественные люди, которые в трудные времена смогли защитить свою родину.

«Страшная война была. Страшная война. И говорить об этом тоже очень больно и страшно. Тем не менее, День Победы — это праздник, который очень важен. Важно помнить и важно его отмечать», — отметила Долина.

По признанию певицы, у ее студентов есть отдельный предмет «Военно-патриотические песни», который они сдают на экзаменах. Артистка делится, что она не только выбирает музыкальный репертуар для своих учеников, но и занимается организацией тематических концертов.

«Они поют военно-патриотические песни, антивоенные песни и так далее. Я считаю, что это очень важно. И я их учу петь такие песни, потому что это самое сложное в их репертуаре. Они не понимают пока, что такое война», — рассказала Долина.

Со своей внучкой Александрой Лариса Долина обсуждает историю Великой Отечественной Войны и также разучивает военно-патриотические песни.

«Мы с ней принимаем участие в проекте „Две звезды. Отцы и дети“, и она с моей сестрой Ириной Апексимовой спела песню, которая была посвящена специальному выпуску ко Дню Победы. Честно, не ожидала, что она так хорошо справится с ней», — отметила Долина.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.

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