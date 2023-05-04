В Ленинградской области развернули гигантскую георгиевскую ленточку

В Ленинградской области перед музеем «Прорыв Блокады Ленинграда» развернули гигантскую Георгиевскую ленту длиной 300 метров. Кроме этого символ победы разместили не только на суше, но и воде.

Катера с Георгиевской лентой прошли по акватории Ладожского озера, тем самым маршрутом, которым по льду в блокадные годы доставляли продукты в осажденный город. Сообщается, что ранее 300-метровое полотнище побывало в Москве, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. А уже завтра отправляется в Тулу.